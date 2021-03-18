09:02  18 березня
В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу
20:22  18 березня
Мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19
18:26  18 березня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
18 березня 2021, 18:58 58

Врятовані із затонулого біля Румунії судна моряки повернулися в Україну

18 березня 2021, 18:58 58
Читайте также на русском языке
Їхній стан здоров’я оцінюють як задовільний
Їхній стан здоров’я оцінюють як задовільний
Фото: romania.mfa.gov.ua
Читайте также
на русском языке

10 врятованих українських моряків із затонулого у Чорному морі біля берегів Румунії судна Volgo Balt 179 повернулися в Україну.

Про це повідомляє посольство України в Румунії, передає RegioNews.

Сьогодні, 18 березня 2021 року, українські моряки-члени екіпажу судна Volgo Balt 179 у супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені", - йдеться в повідомленні.

В посольстві зазначили, що після оформлення в’їзду на територію країни українські громадяни мають поїхати до Одеси, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна.

Стан здоров’я всіх десятьох врятованих українських моряків задовільний", - додали в посольстві.

Під час перебування на території Румунії члени екіпажу затонулого судна були забезпечені усім необхідним та пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури задля організації безпечного транспортування на батьківщину.

Нагадаємо, 11 березня у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту. Двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти.

Україна кораблі Руминія аварія моряки

Ветерани АТО зможуть позачергово вакцинуватися від коронавірусу
18 березня 2021, 18:20
У Києві після повідомлення про "мінування" метро запрацювали дві станції
18 березня 2021, 17:43
ДТП з українцями у Польщі: шестеро постраждалих досі у лікарнях
18 березня 2021, 17:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Сто днів Полоскова: на яких китах пливе до світлого майбутнього голова Закарпатської ОДА
Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua