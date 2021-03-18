Врятовані із затонулого біля Румунії судна моряки повернулися в Україну

Їхній стан здоров’я оцінюють як задовільний

Їхній стан здоров’я оцінюють як задовільний

Фото: romania.mfa.gov.ua

10 врятованих українських моряків із затонулого у Чорному морі біля берегів Румунії судна Volgo Balt 179 повернулися в Україну.

Про це повідомляє посольство України в Румунії, передає RegioNews.

Сьогодні, 18 березня 2021 року, українські моряки-члени екіпажу судна Volgo Balt 179 у супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені", - йдеться в повідомленні.

В посольстві зазначили, що після оформлення в’їзду на територію країни українські громадяни мають поїхати до Одеси, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна.

Стан здоров’я всіх десятьох врятованих українських моряків задовільний", - додали в посольстві.

Під час перебування на території Румунії члени екіпажу затонулого судна були забезпечені усім необхідним та пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури задля організації безпечного транспортування на батьківщину.

Нагадаємо, 11 березня у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту. Двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти.