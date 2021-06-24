У Кирилівці трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море: їх рятували поліцейські

Фото: Нацполіція

У курортній Кирилівці трьох хлопчиків на надувному матраці вітром віднесло у відкрите море. Поліцейські на катері наздогнали матрац, коли він був в 500 метрах від берега

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

Так, сьогодні зранку до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Правоохоронці миттєво прибули на місце виклику та наздогнали на катері матрац, коли він уже знаходився на відстані майже 500 метрів від берега", - йдеться у повідомленні.

Дітей повернуто батькам неушкодженими. Поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді.

Нагадаємо, на водних об'єктах України за минулу добу загинули 13 людей, з яких одна дитина. Від початку ж червня потонули 126 осіб, з них - 28 дітей.