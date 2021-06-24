08:52  24 червня
В Україні за добу виявили майже тисячу нових хворих COVID-19
13:44  24 червня
Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
08:11  24 червня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксувано 22 порушення поблизу 15 населених пунктів
UA | RU
UA | RU
24 червня 2021, 13:19 1327

У Кирилівці трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море: їх рятували поліцейські

24 червня 2021, 13:19 1327
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У курортній Кирилівці трьох хлопчиків на надувному матраці вітром віднесло у відкрите море. Поліцейські на катері наздогнали матрац, коли він був в 500 метрах від берега

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

Так, сьогодні зранку до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Правоохоронці миттєво прибули на місце виклику та наздогнали на катері матрац, коли він уже знаходився на відстані майже 500 метрів від берега", - йдеться у повідомленні.

Дітей повернуто батькам неушкодженими. Поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді.

Нагадаємо, на водних об'єктах України за минулу добу загинули 13 людей, з яких одна дитина. Від початку ж червня потонули 126 осіб, з них - 28 дітей.

поліція діти правоохоронці море Запорізька область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua