В Україну вже прибули три копії Конституції Пилипа Орлика, оригінал очікується до Дня Незалежності

Фото з відкритих джерел

Швеція передала Україні три копії Конституції Пилипа Орлика, а до Дня Незалежності в Софійському соборі буде виставлено оригінал документа

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради до Дня Конституції, передає RegioNews.

Сьогодні ми нарешті можемо поділитись хорошими новинами. Перша. Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика, - сказав Президент.

За його словами, одна копія вже зранку виставлена у фоє Верховної Ради, друга буде знаходитись в Офісі Президента, а третя - у Конституційному Суді України "після його оновлення і перезавантаження".

Водночас глава держави поінформував, що до 30-річчя Незалежності, уперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Її (конституцію – ред.), разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, усі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж бракуючих частин пазлу. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні – Україну, - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що перед тим, як приїхати на урочисте засідання парламенту, поклав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику - гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710-го року, та нагадав, що саме цю Конституцію називають першою писемною Конституцією Європи.

З цієї високої трибуни хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. Ми віримо, що і завтра вона, втретє, покаже як сильно любить Україну. Насправді, я пожартував, я усім бажаю завтра успіху, і нехай переможе сильніший, але хто сильніший - ми з вами знаємо, - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України. Президент на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний герб України та визначив його як невідкладний.