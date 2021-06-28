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28 июня 2021, 12:34 5

В Украину уже прибыли три копии Конституции Филиппа Орлика, оригинал ожидается ко Дню Независимости

28 июня 2021, 12:34 5
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Фото из открытых источников
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Швеция передала Украине три копии Конституции Филиппа Орлика, а ко Дню Независимости в Софийском соборе будет выставлен оригинал документа

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады ко Дню Конституции, передает RegioNews.

Сегодня мы наконец можем поделиться хорошими новостями. Первая. Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Филиппа Орлика, - сказал Президент.

По его словам, одна копия уже утром выставлена в фойе Верховной Рады, вторая будет находиться в Офисе Президента, а третья - в Конституционном Суде Украины "после его обновления и перезагрузки".

В то же время глава государства проинформировал, что к 30-летию Независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика.

Ее (конституцию – ред.), вместе с булавой гетмана Филиппа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе. Полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине – Украину, - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что перед тем, как приехать на торжественное заседание парламента, возложил цветы к памятнику Филиппу Орлику - гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710-го года, и напомнил, что именно эту Конституцию называют первой письменной Конституцией Европы.

С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она, в третий раз, покажет, как сильно любит Украину. На самом деле, я пошутил, я всем желаю завтра успеха, и пусть победит сильнейший, но кто сильнее - мы с вами знаем, - добавил Зеленский.

Как сообщалось, Президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе Украины. Президент на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном гербе Украины и определил его как неотложный.

Владимир Зеленский Верховная Рада президент Конституция Швеция

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