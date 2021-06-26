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26 червня 2021, 15:08 65

Рятувальники перейшли на посилений режим несення служби до Дня Конституції

26 червня 2021, 15:08 65
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Фото: mvs.gov.ua
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На період відзначення Дня Конституції України, з 26 червня до 29 червня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС.

У цей період особливу увагу буде приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи.

Крім того, буде контролюватись дотримання вимог правил пожежної безпеки та безпечного відпочинку біля водойм.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває й авіація ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна позичила у Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика до Дня Незалежності.

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