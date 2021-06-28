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28 червня 2021, 11:59 22

Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України

28 червня 2021, 11:59 22
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Фото з відкритих джерел
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Президент на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний герб України та визначив його як невідкладний

Це передає RegioNews з посиланням на трансляцію урочистого засідання Ради, де про внесення законопроєкту заявив глава держави.

Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про великий Державний Герб України" і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, - сказав Зеленський.

Глава держави поінформував, що доповідатиме законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні ВР перший Президент України Леонід Кравчук.

Як повідомлялося, Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.

Володимир Зеленський герб Верховна Рада президент законопроєкт

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