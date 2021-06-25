"Кримінального авторитета" зі списку РНБО примусово повернули до країни походження

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"Кримінального авторитета" "Вато Кіпіані" примусово повернуто до країни походження. Він був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО)

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько "Вато Кіпіані" раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "злодіїв у законі", контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

Сьогодні, 25 червня, його примусово повернули до країни його походження.

Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян, - йдеться в повідомленні.

У рамках боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками криміналітету правоохоронці примусово повернули "Вато Кіпіані" до країни його походження, заборонивши йому в’їзд на територію держави.

Як повідомлялося, 12 так званих "кримінальних авторитетів" оскаржили в судах санкції Радбезу.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

Згодом було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.

21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі".