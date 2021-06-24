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24 червня 2021, 19:32 891

Райсуд у Запоріжжі ув'язнив "злодія в законі" зі списку РНБО

24 червня 2021, 19:32 891
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Фото з відкритих джерел
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Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя засудив до трьох років позбавлення волі "злодія в законі" на прізвисько Принц. Він включений до списку санкцій РНБО

Про це повідомляє прес-служба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України у Facebook, передає RegioNews.

Представник верхівки кримінального світу з санкційного списку РНБО визнаний винним у злочинах, пов'язаних з незаконним обігом зброї.

Розглянувши матеріали кримінального провадження по суті та вислухавши доводи правоохоронців, суд визнав "злодія в законі" винним у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом зброї, - йдеться в повідомленні.

26 травня цього року суд прийняв рішення про взяття "Принца" під варту строком на 60 діб.

Як повідомлялося, 21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі".

Раніше, 14 травня, РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

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