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24 червня 2021, 14:23 323

МОЗ опублікувало рекомендації РНБО щодо протидії індійському штаму

24 червня 2021, 14:23 323
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Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації РНБО для громадян та державних установ щодо протидії розповсюдженню коронавірусу "Дельта"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

В Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, викликані штамом "Дельта". В РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві розробили інфографіку з відповідними рекомендаціями ради нацбезпеки щодо протидії коронавірусу "Дельта".

ПЛР-тести та вакцинація. З'явилися рекомендації РНБО щодо протидії коронавірусу &quot;Дельта&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.

Також стало відомо, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".

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