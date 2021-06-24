МОЗ опублікувало рекомендації РНБО щодо протидії індійському штаму
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації РНБО для громадян та державних установ щодо протидії розповсюдженню коронавірусу "Дельта"
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
В Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, викликані штамом "Дельта". В РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві розробили інфографіку з відповідними рекомендаціями ради нацбезпеки щодо протидії коронавірусу "Дельта".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.
Також стало відомо, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".
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