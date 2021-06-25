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25 июня 2021, 15:33 451

"Криминального авторитета" из списка СНБО принудительно вернули в страну происхождения

25 июня 2021, 15:33 451
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Фото Нацполиции
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"Криминальный авторитет ""Вато Кипиани" принудительно возвращен в страну происхождения. Он был включен в санкционный список Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО)

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

Сегодня, 25 июня, его принудительно вернули в страну его происхождения.

Человек был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как лицо, которое своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан, - говорится в сообщении.

В рамках борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули "Вато Кипиани" в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.

Как сообщалось, 12 так называемых "криминальных авторитетов" обжаловали в судах санкции Совбеза.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

Впоследствии была обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.

21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе".

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