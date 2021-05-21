Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі"

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Текст документу оприлюднений на сайті глави держави, передає RegioNews.

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), - йдеться в указі.

Президент поклав на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова функцію контролю за виконанням рішення , введеного в дію цим документом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

Згодом було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.