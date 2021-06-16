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16 червня 2021, 11:02 18

12 так званих "кримінальних авторитетів" оскаржили в судах санкції Радбезу - ЗМІ

16 червня 2021, 11:02 18
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Фото з відкритих джерел
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Дванадцятеро фігурантів з санкційного списку РНБО подали до суду на президента

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

"Кримінальні авторитети", які потрапили до списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО), почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Вже відомо щонайменше про 12 позовів, - пише видання.

У переліку "авторитетів", які потрапили під санкції, є ті, чий зв'язок зі злочинним світом виглядає неочевидним. Наприклад, під них потрапили учасник добровольчого батальйону "Крим" Мансур Мовсаров і депутат Васильківської міської ради Київської області Мехак Алексанян.

Останній у коментарі РБК-Україна повідомив, що вже подав позов до Верховного суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає скасувати введені проти нього обмеження. Депутат Васильківської міськради каже, що з моменту введення санкцій у нього заблоковані всі рахунки.

Алексанян зазначив, що 32 роки живе в Україні, займався приватним бізнесом у Василькові, зокрема, готельно-ресторанним. Також має посвідчення адвоката.

Крім Алексаняна, станом на 11 червня ще 11 так званих "кримінальних авторитетів" оскаржили в судах санкції Радбезу.

Як повідомлялося, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

Згодом було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.

21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі".

суд санкції РНБО позови злодій в законі

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