Оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції

Стали відомі 44 прізвища підсанкційних

Стали відомі 44 прізвища підсанкційних

Фото з відкритих джерел

У розпорядження ЗМІ потрапила частина списку осіб, на яких накладено санкції на останньому засіданні РНБО як на «злодіїв у законі і кримінальних авторитетів».

Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, більшість осіб зі списку відомих "злодіїв в законі" перебувають зараз не в Україні, а кількість тих, що знаходяться в Україні на волі, "зменшилася вдвічі, з 34 до 17 осіб"

Серед "злодіїв у законі", на яких 14 травня 2021 року РНБО України наклала санкції, числиться легендарний Коба Шемазашвілі (Коба Рустамський), Хачатрян Армен (Армен-Хохол) та інші.

Також в ньому числяться, наприклад, Полікарп Джанелідзе, коронований в Києві в 2007 році у віці 27 років, або Коба Шемазашвілі, якого, за даними ЗМІ, 3 липня 2011 року затримали в київському ресторані "Сейф" і пізніше екстрадували в Іспанію. І навіть Армен Хачатрян на прізвисько "Армен-Хохол", чий профайл є на"Миротворці". Там його підозрюють у "усвідомленій участі в дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні".

Частина списку "злодіїв у законі" , які потраплять під санкції РНБО:

1. Алієв Гілані Шамсудинович, 08.08.1974 р. н.;

2. АСАТРЯН Едуард Сергійович, 14.09.1968 р. н.;

3. АСОЯН Нодарі Жоржикович, 04.04.1973 р. н.;

4. АСХАБОВ Хасан Магомедович, 13.02.1995 р. н.;

5. АХМАДОВ Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966 р.;

6. АШУМОВ Гліб Ельбрусович, 05.03.1982 р. н.;

7. Бабаєв Олександр Тофікович, 03.09.1979 р. н.;

8. БЕКАЄВ Омар Мінкаілович, 02.02.1957 р. н.;

9. ГЕРЛІАНІ Давид Нугзарович, 25.06.1972 р.;

10. ГЛОНТІ Серго Семенович 27.09.1971 р.;

11. ГОРАДЗЕ Міндія Гурамович, 14.12.1981 р. н.

12. ДЖАМБУЛАТОВ Руслан Адамович, 19.10.1988 р. н.;

13. ДЖАМБУЛАТОВ Рустам Адамович, 13.10.1984 р. н.;

14. Джанелідзе Полікарп Автанділович 27.07.1974 р. н.;

15. ДЖАЧВЛІАНІ Лаша Валер'янович, 16.04.1974 р. н.;

16. ДІНАБОРСьКИЙ Роберт Богданович 01.08.1977 р.;

17. ДУКУЗОВ Магомед Идрисович, 11.04.1978 р.

18. ІМАНАЛІ Андрій Михайлович, 22.06.1971 р. н.;

19. Ісаєв Імран Абдулбакійович, 24.02.1976 р. н.;

20. ІСЛАНГІРІЄВ Апті Магомедович, 26.07.1970 р. н.;

21. КАТАМАДЗЕ Реваз Джондоевич, 28.02.1974 р.;

22. Кіпіані Вахтанг Демурович, 21.09.1978 р. н.

23. КУХІЛАВА Антимоз Хухутович, 04.10.1956 р. н.;

24. ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, 31.08.1954 р. н.;

25. Лобжанідзе Георгій Шакроєвич, 08.09.1971 р. н.;

26. МУРТАЗОВ Заур Алхизурович, 14.08.1986 р. н.;

27. Недзельський Андрій Степанович, 01.03.1973 р. н.;

28. ОЗМАНОВ Давид Шалвович, 07.12.1970 р. н.;

29. ОЛІЙНИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 05.04.1973 р. н.;

30. ОРАГВЕЛІДЗЕ Кахабер Трістанович, 24.08.1973 р. н.;

31. ПАНЮШИН Віктор Михайлович, 13.09.1958 р. н.;

32. РУСАН Василь Олександрович, 19.06.1974 р. н.;

33. САРГСЯН Арташес Аветикович, 07.12.1975 р. н.;

34. САРГСЯН Хорен Карленович, 23.08.1977 р. н.;

35. Саркісян Армен Нагапетович, 22.09.1978 р. н.;

36. СУСОЄВ Ібрагім, 24.07.1978 р. н.;

37. ХАЧАТРЯН Армен Альбертович, 04.07.1977 р. н.;

38. ХМЕЛІДЗЕ Георгій Гівійович, 12.12.1960 р. н.;

39. ЦИКОРИДЗЕ Рамаз Лериевич, 12.06.1972 р.;

40. ЧАРАЯ Тенгіз Автанділович, 10.04.1982 р. н.;

41. Чхартішвілі Паата Костянтинович, 01.10.1970 р. н.;

42. ШЕМАЗАШВИЛИ Коба Шалвович, 17.01.1974 р.;

43. ШЕРЕМЕТ Валерій Андрійович, 11.11.1949 р. н.;

44. ЯСАГОВ Адлан Умарович, 04.06.1982 р. н..

Як повідомлялося, 14 травня Зеленський поінформував, що РНБО ввела санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після прийняття відповідного закону.