У Києві "замінували" Центральний та Південний вокзали
Невідомий повідомив про замінування Центрального та Південного вокзалів у Києві. Робота вокзалів обмежена
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.
Як повідомлялося, 17 червня у Києві "замінували" головний залізничний вокзал і станцію метро "Хрещатик".
Того ж дня у Києві поліція перевіряє інформацію про замінування кількох об'єктів. На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про закладену вибухівку на станціях метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет", Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків у аеропорту "Бориспіль".
У той же день трапилося і справжнє замінування: у Борисполі підклали гранату під машину, водій дивом вцілів. Зазначимо, минулого тижня також повідомляли про "мінування" Центрального вокзалу. Інформація тоді не підтвердилась.
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