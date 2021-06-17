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17 червня 2021, 13:37 84

У Києві поліція перевіряє інформацію про замінування кількох об'єктів

17 червня 2021, 13:37 84
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Фото з відкритих джерел
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На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про закладену вибухівку на станціях метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет», Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

На місцях працюють поліцейські та профільні служби, які ретельно обстежують території.

До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян, - йдеться в повідомленні.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві "замінували" головний залізничний вокзал і станцію метро "Хрещатик". Роботу Центрального та Південного вокзалів Києва обмежили через повідомлення про начебто замінування.

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