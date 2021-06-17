У Києві поліція перевіряє інформацію про замінування кількох об'єктів
На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про закладену вибухівку на станціях метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет», Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.
На місцях працюють поліцейські та профільні служби, які ретельно обстежують території.
До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.
Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян, - йдеться в повідомленні.
Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві "замінували" головний залізничний вокзал і станцію метро "Хрещатик". Роботу Центрального та Південного вокзалів Києва обмежили через повідомлення про начебто замінування.