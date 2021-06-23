У Київській області ввели обмеження для вантажівок через спеку
На Київщині запровадили низку обмежень для водіїв великовантажних транспортних засобів у зв’язку із температурним режимом
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.
Якщо температура повітря вдень сягає вище за 28°С, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни й навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області. Триватиме обмеження у світлу пору доби з 12:30 по 20:30”, - йдеться в повідомленні.
Такі обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту.
У поліції зауважили, що температурний режим не розповсюджується на вантажні засоби, які здійснюють перевезення:
- небезпечних вантажів;
- швидкопсувних вантажів;
- тварин та птиці;
- перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві через спеку заборонили в'їзд вантажівок.