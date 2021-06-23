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23 червня 2021, 16:05 109

У Київській області ввели обмеження для вантажівок через спеку

23 червня 2021, 16:05 109
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Фото: із відкритих джерел
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На Київщині запровадили низку обмежень для водіїв великовантажних транспортних засобів у зв’язку із температурним режимом

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.

Якщо температура повітря вдень сягає вище за 28°С, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни й навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області. Триватиме обмеження у світлу пору доби з 12:30 по 20:30”, - йдеться в повідомленні.

Такі обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту.

У поліції зауважили, що температурний режим не розповсюджується на вантажні засоби, які здійснюють перевезення:

  • небезпечних вантажів;
  • швидкопсувних вантажів;
  • тварин та птиці;
  • перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві через спеку заборонили в'їзд вантажівок.

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