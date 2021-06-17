У Києві "замінували" головний залізничний вокзал і станцію метро "Хрещатик"

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Роботу Центрального та Південного вокзалів Києва обмежили через повідомлення про начебто замінування

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" у Telegram-каналі, передає RegioNews.

Водночас поїзди курсують за графіком.

Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Поїзди курсують за графіком, - йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Також станцію Київського метрополітену "Хрещатик" тимчасово закрили на вхід і вихід через отримання анонімного дзвінка про мінування, повідомляє прес-служба метро.

Як повідомлялося, 1 лютого у Києві затримали "мінера" залізничного вокзалу. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області.

15 червня у столиці повідомили про замінування будівлі Антимонопольного комітету.