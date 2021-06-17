08:51  17 червня
В Україні за добу виявили 1188 нових хворих COVID-19
08:26  17 червня
У центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи
08:09  17 червня
На Донбасі стріляли поблизу восьми населених пунктів: є травмований
UA | RU
UA | RU
17 червня 2021, 11:24 308

У Києві "замінували" головний залізничний вокзал і станцію метро "Хрещатик"

17 червня 2021, 11:24 308
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Роботу Центрального та Південного вокзалів Києва обмежили через повідомлення про начебто замінування

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" у Telegram-каналі, передає RegioNews.

Водночас поїзди курсують за графіком.

Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Поїзди курсують за графіком, - йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Також станцію Київського метрополітену "Хрещатик" тимчасово закрили на вхід і вихід через отримання анонімного дзвінка про мінування, повідомляє прес-служба метро.

Як повідомлялося, 1 лютого у Києві затримали "мінера" залізничного вокзалу. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області.

15 червня у столиці повідомили про замінування будівлі Антимонопольного комітету.

Київ мінування Укрзализныця поїзд вокзал

Зеленський виступив за перехід усіх вокзалів у концесію
15 червня 2021, 16:58
"Укрзалізниця" звільнить третину працівників
14 червня 2021, 17:12
У столичному метро упродовж 5 днів не працюватиме вестибюль станції Осокорки
14 червня 2021, 16:46
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua