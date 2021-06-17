Справжнє замінування: у Борисполі підклали гранату під машину, водій дивом вцілів

Фото Нацполіції

У Борисполі під Києвом невідомий замінував автомобіль на парковці. Граната мала спрацювати, коли б водій рушив. Інцидент стався на вулиці Шевченка, 4

Про це повідомив "Київ оперативний", передає RegioNews.

Зловмисник примотав до припаркованого автомобіля Volkswagen гранату. Вона мала здетонувати як тільки водій почне рухатися. Та мотузка, яка мала призвести до фатального наслідку, закрутилася в інший бік.

Вибухонебезпечний пристрій не спрацював. Щоб розшукати "мінера", на місці правоохоронці опитують свідків і оглядають прилеглу територію.

У відділі комунікації поліції Київської області додали, що на місці події працюють слідчо-оперативна група, оперативники та керівництво Бориспільського районного управління поліції, працівники вибухотехнічної служби та патрульні.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві поліція перевіряє інформацію про замінування кількох об'єктів. На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про закладену вибухівку на станціях метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет", Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту "Бориспіль".