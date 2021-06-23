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23 июня 2021, 16:11 267

В Киеве "заминировали" Центральный и Южный вокзалы

23 июня 2021, 16:11 267
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Фото из открытых источников
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Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Работа вокзалов ограничена

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании.

Как сообщалось, 17 июня в Киеве "заминировали" главный железнодорожный вокзал и станцию метро "Крещатик".

Того же дня в Киеве полиция проверяет информацию о заминировании нескольких объектов. На электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке на станции метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".

В тот же день случилось и настоящее заминирование: в Борисполе подложили гранату под машину, водитель чудом уцелел. Отметим, на прошлой неделе также сообщали о "минировании" Центрального вокзала. Информация тогда не подтвердилась.

Киев минирование преступление вокзал полиция

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