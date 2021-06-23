В Киеве "заминировали" Центральный и Южный вокзалы
Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Работа вокзалов ограничена
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании.
Как сообщалось, 17 июня в Киеве "заминировали" главный железнодорожный вокзал и станцию метро "Крещатик".
Того же дня в Киеве полиция проверяет информацию о заминировании нескольких объектов. На электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке на станции метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".
В тот же день случилось и настоящее заминирование: в Борисполе подложили гранату под машину, водитель чудом уцелел. Отметим, на прошлой неделе также сообщали о "минировании" Центрального вокзала. Информация тогда не подтвердилась.
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