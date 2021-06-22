Вибух у Білогородці: на місці пожежі знайдений труп, чоловіка вбили ножем

Фото ДСНС

На місці пожежі після вибуху в багатоповерхівці під Києвом знайшли труп чоловіка, загиблому вирізали серце та частину легень і перерізали горло

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у відеозверненні, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Чоловік, якого знайшли в одній з квартир у п’ятиповерховому будинку у селі Білогородка, що неподалік від Києва, де стався вибух на третьому поверсі і пожежа, помер через нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень. У нього перерізане горло, є три удари в груди ножем та вирізане серце. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві.

Встановлено, що є труп чоловіка. За результатами обстеження судово-медичними експертами встановлено, що він помер не від наслідків пожежі, а від нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень, а саме у нього перерізане горло, є три удари в груди ножем і є вирізане серце та частина легенів, - розповів Нєбитов.

За його словами, правоохоронці встановили особу, яка на даний час обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства.

Більш того, ми встановили, що 21 червня він прибув до вказаної будівлі з метою створення пожежі для приховання слідів скоєння вбивства. Затриманий є чоловік, моряк, 1978 року народження, який проживає неподалік. Сім’я з ним не проживає, вони живуть наразі в Севастополі, - зазначив Нєбитов.

Він додав, що затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі-оперативники з процесуальними керівниками працюють над збором доказової бази для оголошення йому підозри за двома статтями ККУ, а саме за умисне вбивство та знищення майна загальним небезпечним способом, - сказав очільник Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, вчора на Київщині зайнялася п`ятиповерхівка, є потерпілі. 21 червня о 13:20 у с. Білогородка Бучанського району у п’ятиповерховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух, який спричинив пожежу.

Сьогодні ДСНС назвала можливі причини вибуху в житловому будинку в Білогородці.