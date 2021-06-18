З'їзд партії "Слуга народу" може відбутися восени – Корнієнко

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З'їзд політичної партії "Слуга народу" може відбутися восени, але попередня дата поки не визначена

Про це повідомив голова політсили та перший заступник глави однойменної фракції в парламенті Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Восени, можливо, відбудеться з'їзд партії, - сказав Корнієнко.

При цьому попередньої дати проведення з'їзду він не назвав, як і орієнтовних питань, які можуть бути внесені до порядку денного.

Як повідомлялося, 17 червня нардеп Вірастюк офіційно став членом фракції "Слуга народу".

Також 31 травня повідомлялося, що "Голос" планує провести з'їзд у липні. Політична партія "Голос" планує в липні поточного року провести з'їзд.