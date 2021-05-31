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31 травня 2021, 20:44 7

"Голос" планує провести з'їзд у липні - Рудик

31 травня 2021, 20:44 7
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Фото з відкритих джерел
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Політична партія "Голос" планує в липні поточного року провести з'їзд

Про це повідомила лідер політсили, народна депутатка Кіра Рудик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Наша партія працює за внутрішніми правилами, які передбачені статутом. Востаннє ми проводили з'їзд у січні, і тоді домовилися, що наступний відбудеться в липні, - сказала Рудик

Вона також поінформувала, що до з'їзду партія планує напрацювати оновлений варіант свого статуту.

Ми домовилися, що перед з'їздом працюватимемо над модернізацією статуту партії. З січня до квітня ми збирали пропозиції всіх партійців, далі їх обробляє статутна комісія. Таких пропозицій надійшло не так багато - приблизно п'ять пакетів, - уточнила лідер "Голосу".

Водночас, зі слів Рудик, немає жодної пропозиції від Сергія Притули, який нещодавно заявив про намір очолити партію "Голос".

Як повідомлялося, на початку квітня Корнієнко розповів, хто може увійти до коаліції зі "Слугою народу". Глава партії вважає, що у парламенті потрібна широка коаліція.

Раніше, у лютому повідомлялося, що "Слуги народу” циклічно обговорюють із "Голосом” об'єднання в коаліцію. Тим часом у "Голосі" казали, що останні кроки президента викликають у партії "великі сподівання".

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