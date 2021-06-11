Реформа СБУ та пенсії: Арахамія розповів про плани "слуг" до кінця року

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Запровадження накопичувальної пенсійної системи, а також реформи Служби безпеки України та судової системи стануть головними питаннями, які "Слуга народу" хоче вирішити до кінця 2021 року

Як передає RegioNews, голову фракції "слуг" Давида Арахамію цитує пресслужба партії.

Перше питання - судова реформа. Друге - реформа СБУ та створення бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання - система накопичувальної другої пенсії", - зазначив політик.

Арахамія підкреслив, що концепція накопичувальної пенсійної системи вже створена. Але буде велике суспільне обговорення. Адже це питання стосується кожного громадянина України.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, як олігархи впливають на голосування у парламенті.