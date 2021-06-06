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06 червня 2021, 16:42 10

У "Слуг народу" запропонують ще мінімум 7 законопроєктів, які регулюватимуть діяльність олігархів

06 червня 2021, 16:42 10
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Фото з відкритих джерел
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Окрім законопроєкту про деолігархізацію буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги Народу”, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу партії.

Щонайменше 7 додаткових законопроєктів буде ще запропоновано В Україні окрім законопроєкту про деолігархізацію, оскільки законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, недостатнє.

За словами Кравчук, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Тому й необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Крім нього, зазначає депутатка, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.

Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально, — додає Євгенія Кравчук.

Як повідомлялося, олігархат становить загрозу нацбезпеці, тому це питання рівня РНБО. Нардеп від "Слуги народу" пояснив, чому саме РНБО формуватиме реєстр олігархів.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів.

Також 4 червня стало відомо, що Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.

олігархи Слуга народа законопроєкт євгенія кравчук нардеп

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