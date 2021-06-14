Майже 85% партій перестали звітувати перед НАЗК - КВУ

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Комітет виборців України відзначає негативну тенденцію щодо надання політичним партіям фінансової звітності. З 365 партій звіти за І квартал 2021 р. подали лише 57 політичних сил

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КВУ.

Звіти за 2021 р. подали лише 57 партій із 365. Тобто, 85% партій перестали звітувати, користуючись змінами до законодавства. Однак, за оцінкою КВУ, на разі не існує об’єктивних причин для відтермінування подачі фінансової звітності", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За даними комітету, така ситуація негативно позначається на прозорості діяльності партій. До прикладу, політична партія "Слуга народу"досі не відзвітувала про витрати за "президентське опитування". У жовтні 2020 р. представники партії заявляли, що витрати на опитування будуть відображені у фінансовому звіті партії. Однак, станом на травень 2021 р., такої інформації надано не було.

У КВУ зазначають, що формальною причиною зволікання є зміни до Закону "Про політичні партії в Україні", які надали політичним партіям легальну можливість затягувати із подачею фінансових звітів до закінчення в Україні карантину.

В результаті політичні партії впродовж останнього року фактично не звітували. Останній звіт, поданий партією "Слуга Народу" стосується періоду ІІ кварталу 2020 року (квітень-червень). Також останній звіт партії "Голос" датовано ІІ кварталом 2020 року, ВО "Батьківщина", ЄС, ОПЗЖ - І квартал 2020 року.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.