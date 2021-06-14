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14 червня 2021, 10:27 26

У "Слузі народу" допустили можливість відділення від СН ще однієї партії

14 червня 2021, 10:27 26
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Фото з відкритих джерел
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У "Слузі народу" допустили можливість відділення від СН ще однієї партії - тільки у випадку, якщо у електорату буде запит на іншу, відмінну від СН, платформу

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

За його словами, українці розуміють, коли їм щось "втюхують" політтехнологи чи то з боку влади, чи то з боку олігархів. І ця партія зможе з'явитись лише у тому випадку, якщо вони самі цього захочуть.

Чи можуть у ньому (новому проекті, - ред.) взяти участь колишні депутати "Слуги народу"? Так, можуть, вони ж не в пожиттєвому рабстві, - заявив він.

Корнієнко вважає, що депутати фракції, які в майбутньому не бачать себе в політиці, вони собі вибудовують одну траєкторію. А ті, хто бачить себе далі зі "Слугою народу" і разом з президентом, зараз активно працюють з над партійним будівництвом і розвитком регіональних структур.

З тими, у кого в голові своя картина світу, як у Євгенія Шевченка, ми просто на якомусь етапі розходимося, і він далі іде своєю дорогою, а ми - своєю, - повідомив він.

Як повідомлялося, згідно зі свіжими рейтингами партій, в Раду проходять сім політсил. Якби вибори до парламенту відбулися наприкінці травня, бар'єр 5% змогли б подолати сім партій.

політика Слуга народа партія фракція Олександр Корнієнко

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