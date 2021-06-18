Съезд партии "Слуга народа" может состояться осенью - Корниенко
Съезд политической партии "Слуга народа" может состояться осенью, но предварительная дата пока не определена
Об этом сообщил глава политсилы и первый заместитель главы одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Осенью, возможно, состоится съезд партии, - сказал Корниенко.
При этом предварительной даты проведения съезда он не назвал, как и ориентировочных вопросов, которые могут быть внесены в повестку дня.
Как сообщалось, 17 июня нардеп Вирастюк официально стал членом фракции "Слуга народа".
Ранее, 14 июня, в "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии.
Также 31 мая сообщалось, что "Голос" планирует провести съезд в июле. Политическая партия "Голос" планирует в июле текущего года провести съезд.
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