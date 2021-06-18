Съезд партии "Слуга народа" может состояться осенью - Корниенко

Фото из открытых источников

Съезд политической партии "Слуга народа" может состояться осенью, но предварительная дата пока не определена

Об этом сообщил глава политсилы и первый заместитель главы одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Осенью, возможно, состоится съезд партии, - сказал Корниенко.

При этом предварительной даты проведения съезда он не назвал, как и ориентировочных вопросов, которые могут быть внесены в повестку дня.

Как сообщалось, 17 июня нардеп Вирастюк официально стал членом фракции "Слуга народа".

Также 31 мая сообщалось, что "Голос" планирует провести съезд в июле. Политическая партия "Голос" планирует в июле текущего года провести съезд.