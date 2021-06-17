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17 червня 2021, 10:56

Нардеп Вірастюк офіційно став членом фракції "Слуга народу"

17 червня 2021, 10:56
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Фото: з відкритих джерел
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Обраний на довиборах у Раду на Івано-Франківщині народний депутат Василь Вірастюк став членом депутатської фракції партії "Слуга народу"

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови парламенту Руслан Стефанчук під час засідання Верховної Ради 17 червня.

Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Вірастюка Василя Ярославовича до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше, 15 червня, український спортсмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України. Складання Вірастюком присяги нардепа проходило як під оплески колег по партії, так і під вигуки "Ганьба" з боку його опонентів.

ВР Слуга народа парламент фракція Руслан Стефанчук Василь Вірастюк

 
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