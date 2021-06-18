Зниклий одеський прикордонник програв велику суму в казино, - поліція

Олексый Чертков. Фото з відкритих джерел

Перший заступник командира і начальник штабу Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексій Чертков, якого шукають з початку червня, за кілька днів до зникнення програв велику суму в казино. У нього також були великі борги

Про це розповів заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю censor.net, передає RegioNews.

За його словами, відкрито справу за статтею "умисне вбивство".

Коли мова йде про зниклих безвісти, ми завжди починаємо розслідування за цією статтею. Це стандартна практика. Попередні висновки робити рано, - зазначив Цуцкірідзе.

Він також зазначив, що у офіцера був побутовий конфлікт з дружиною, він намагався повернутися додому.

Крім того, у нього були значні боргові зобов'язання. Зокрема, перед колегами по службі. За кілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок: "Я не можу вам платити", - додав Цуцкірідзе.

Він підкреслив, що слідство встановило людину, яка могла бачити його в Одесі, та інших відомостей про його місцезнаходження немає. Також не встановлено, що йому хтось би погрожував через борги.

Як повідомлялося, 1 червня в Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби - перший заступник командира загону - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков.

2 червня в Одесі зниклого офіцера морської охорони оголосили в розшук.