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16 червня 2021, 14:53 319

В Одесі чоловік через сварку з дружиною влаштував стрілянину біля мерії

16 червня 2021, 14:53 319
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В Одесі біля будівлі мерії п'яний чоловік під час сварки з дружиною влаштував стрілянину

Як повідомили журналістам у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, інцидент трапився ввечері 15 червня, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що до місцевих охоронців звернулися діти, які гуляли на Думській площі біля будівлі мерії.

"Вони звернулися до муніципалів, які чергували на прилеглому до площі Приморському бульварі. Діти повідомили, що двоє людей біля пам'ятника "гармата" на Думській площі стріляють з пістолета", - розповіли в Департаменті.

Близько 19:40 охоронці затримали порушників і викликали поліцію.

Згодом стало відомо, що між чоловіком, раніше судимим за статтями 186 (грабіж) і 189 (вимагання) КК України, і його дружиною сталася сварка. Будучи під впливом алкогольного і наркотичного сп'яніння, громадянин почав стріляти з пістолета.

Ніхто з людей не постраждав. Чоловіка передали поліцейським.

Нагадаємо, днями у центрі Івано-Франківська між компанією із п’яти людей та двома чоловіками виникла бійка, яка завершилася стріляниною.

Україна кримінал Одеса стрілянина кримінальна справа

 
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