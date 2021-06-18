13:57  18 червня
Зеленський підписав указ про підвищення "мінімалки" медикам
10:59  18 червня
Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, в РНБО назвали причину
08:09  18 червня
Війна на Донбасі: окупанти наростили обстріли й поранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
18 червня 2021, 12:12 1265

На Полтавщині затримали військових, які крали паливо з бойових літаків

18 червня 2021, 12:12 1265
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Полтавській області поліцейські викрили групу військовослужбовців у розкраданні авіаційного керосину з бойових літаків

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Встановлено, що група військовослужбовців організувала системне розкрадання авіаційного керосину з бойових літаків. Викрадене пальне збували місцевим мешканцям.

Щоб приховати свою діяльність, до офіційних документів вносили недостовірну інформацію щодо кількості витраченого пального під час польотів.

17 червня правоохоронці викрили учасників групи під час збуту чергової партії керосину – 2 тисяч літрів. Тепер фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові з відділення "Укрпошти" намагалися вкрасти пів мільйона.

Україна кримінал військові поліція кримінальна справа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua