На Полтавщині затримали військових, які крали паливо з бойових літаків

Фото: Нацполіція

В Полтавській області поліцейські викрили групу військовослужбовців у розкраданні авіаційного керосину з бойових літаків

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Встановлено, що група військовослужбовців організувала системне розкрадання авіаційного керосину з бойових літаків. Викрадене пальне збували місцевим мешканцям.

Щоб приховати свою діяльність, до офіційних документів вносили недостовірну інформацію щодо кількості витраченого пального під час польотів.

17 червня правоохоронці викрили учасників групи під час збуту чергової партії керосину – 2 тисяч літрів. Тепер фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові з відділення "Укрпошти" намагалися вкрасти пів мільйона.