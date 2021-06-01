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01 червня 2021, 21:30 4

В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби

01 червня 2021, 21:30 4
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В Одесі зник перший заступник командира загону - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

О 6:30 нам відомо, що він направився в напрямку роботи й на місце служби не прибув. З того часу пошуки тривають, — сказав Демченко.

За його словами, про подію повідомлено в правоохоронні органи.

Також пошуки здійснюються нашими власними силами, — додав Демченко.

Як повідомлялося, 28 травня на Одещині знайшли застреленим прикордонника: це вже другий випадок за тиждень. За попередніми даними він вчинив самогубство.

Раніше повідомлялось, що 24 травня в Одесі на території військової частини №9997 розташованій на вул. Інглезі, в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.

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