Пропавший одесский пограничник проиграл крупную сумму в казино, - полиция

Алексей Чертков. Фото из открытых источников

Первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков, которого ищут с начала июня, за несколько дней до исчезновения проиграл большую сумму в казино. У него также были большие долги

Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью censor.net, передает RegioNews.

По его словам, открыто дело по статье "умышленное убийство".

Когда речь идет о пропавших без вести, мы всегда начинаем расследование по этой статье. Это стандартная практика. Предварительные выводы делать рано, - отметил Цуцкиридзе.

Он также отметил, что у офицера был бытовой конфликт с женой, он пытался вернуться домой.

Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", - добавил Цуцкиридзе.

Он подчеркнул, что следствие установило человека, который мог видеть его в Одессе, и других сведений о его местонахождении нет. Также не установлено, что ему кто бы угрожал за долги.

Как сообщалось, 1 июня в Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы - первый заместитель командира отряда - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков.

2 июня в Одессе пропавшего офицера морской охраны объявили в розыск.