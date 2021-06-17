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17 червня 2021, 17:44 908

На Одещині чоловік застрелив друга й вчинив самогубство

17 червня 2021, 17:44 908
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Фото: Нацполіція
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У селищі Велика Михайлівка Одеської області чоловік у присутності очевидців застрелив товариша, після чого вчинив самогубство

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що подія сталася позавчора вночі у гаражі, що належить 36-річному місцевому мешканцю.

"За словами його сусіда, він вибіг з будинку на звуки пострілів, які доносилися з двору, і побачив, як зловмисник цілиться з рушниці у знайомого. Односелець спробував заспокоїти розлюченого господаря будинку та умовити прибрати зброю, але той не послухав його і спустив курок, потрапивши 30-річному товаришеві в грудну клітку", - розповіли в главку.

Сусід побіг викликати поліцію, а господар будинку в цей час вистрілив собі в груди.

За фактом смерті власника домоволодіння поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою "самогубство"), відомості за фактом загибелі його гостя внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом школярка застрелила друга із пневматичної гвинтівки після ЗНО.

Одеська область кримінал кримінальна справа самоубивство поліція

 
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