На Одещині чоловік застрелив друга й вчинив самогубство

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У селищі Велика Михайлівка Одеської області чоловік у присутності очевидців застрелив товариша, після чого вчинив самогубство

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що подія сталася позавчора вночі у гаражі, що належить 36-річному місцевому мешканцю.

"За словами його сусіда, він вибіг з будинку на звуки пострілів, які доносилися з двору, і побачив, як зловмисник цілиться з рушниці у знайомого. Односелець спробував заспокоїти розлюченого господаря будинку та умовити прибрати зброю, але той не послухав його і спустив курок, потрапивши 30-річному товаришеві в грудну клітку", - розповіли в главку.

Сусід побіг викликати поліцію, а господар будинку в цей час вистрілив собі в груди.

За фактом смерті власника домоволодіння поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою "самогубство"), відомості за фактом загибелі його гостя внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом школярка застрелила друга із пневматичної гвинтівки після ЗНО.