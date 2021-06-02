В Одесі оголосили в розшук зниклого офіцера морської охорони

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Керівника штабу Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексія Черткова, який зник зранку 1 червня, оголосили в розшук

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на регіональне управління Морської охорони ДПСУ, передає RegioNews.

Інформацію про зникнення офіцера прикордонної служби внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу”, - йдеться в повідомленні.

Пошуки офіцера тривають, до них долучилися працівники Нацполіції, прикордонники та співробітники СБУ.

У пресслужбі Державної прикордонної служби розповіли журналістам, що наразі невідомо, де саме перебуває офіцер, та в якому він стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков.