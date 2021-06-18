На Полтавщині вибухнув паливний бак авто, двоє людей загинуло

Фото Нацполіції

На Полтавщині в результаті вибуху паливного баку автівки від опіків загинули дві людини та ще двоє перебувають в лікарні

Про це повідомили в ГУНП у Полтавській області, передає RegioNews.

Слідчі відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюють досудове розслідування за фактом вибуху ємності у селі Кобелячок Кременчуцького району.

За попередньою інформацією слідства, четверо місцевих жителів отримали тяжкі опіки через вибух паливного бака автомобіля, що ймовірно стався під час зварювальних робіт. Потерпілих доставлено на лікування до медичного закладу.

На жаль, 16 червня двоє чоловіків, 1991 та 1983 років народження, що перебували в опіковому відділенні районної лікарні, померли. За життя ще двох людей – жінки, 1989 року народження, та чоловіка, 1964 року народження, – борються лікарі, - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 272 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, сьогодні у окупованому Луганську вночі вибухнув газопровід.

Раніше, 4 червня, в окупованому Криму вибухнула цистерна для нафтопродуктів, є загиблий. В окупованому Криму, місті Щолкіне, на одному із підприємств під час проведення зварювальних робіт вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів.