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04 червня 2021, 15:34 45

В окупованому Криму вибухнула цистерна для нафтопродуктів, є загиблий

04 червня 2021, 15:34 45
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Фото з відкритих джерел
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В окупованому Криму, місті Щолкіне, на одному із підприємств під час проведення зварювальних робіт вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.

Окупаційна влада півострова заявила, що під час вибуху один з робітників отримав травми, не сумісні з життям.

Зазначається, що за даним фактом доручено порушити кримінальну справу за статтею про порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності до смерті людини.

"У рамках слідства будуть встановлені всі обставини події, в тому числі буде дано оцінку дотриманню вимог промислової безпеки, а також охорони праці працівників на підприємстві", - додали окупанти.

Нагадаємо, нещодавно у житловому будинку Одеси стався вибух, внаслідок чого у мешканців повилітали вікна.

Україна кримінал Крим вибух окупанти

 
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