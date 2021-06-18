На Полтавщине взорвался топливный бак авто, два человека погибли

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На Полтавщине в результате взрыва топливного бака автомобиля от ожогов погибли два человека и еще двое находятся в больнице

Об этом сообщили в ГУНП в Полтавской области, передает RegioNews.

Следователи отдела № 2 (г. Горишни Плавни) Кременчугского райуправления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры осуществляют досудебное расследование по факту взрыва емкости в селе Кобелячок Кременчугского района.

По предварительной информации следствия, четверо местных жителей получили тяжелые ожоги из-за взрыва топливного бака автомобиля, что вероятно произошел во время сварочных работ. Пострадавшие доставлены на лечение в медицинское учреждение.

К сожалению, 16 июня двое мужчин, 1991 и 1983 годов рождения, которые находились в ожоговом отделении районной больницы, умерли. За жизнь еще двух людей – женщины, 1989 года рождения, и мужчины, 1964 года рождения, – борются врачи, - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 УКУ - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод.

Ранее, 4 июня, в оккупированном Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший. В оккупированном Крыму, в городе Щелкино, на одном из предприятий во время проведения сварочных работ взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов.