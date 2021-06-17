В гуртожитку Івано-Франківська стався витік невідомої речовини: постраждали вісім підлітків

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До лікарні Івано-Франківська у важкому і середньому стані тяжкості потрапили вісім підлітків, через витік невідомої речовини, попередньо природного газу

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Повідомлення про те, що за декількома адресами відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини надійшло до рятувальників о 00:25.

Запах, зокрема, відчували у чотириповерховій будівлі гуртожитку "Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу", а також в чотирьох багатоповерхових житлових будинках по вул. Петлюри, 23, 25, вул. Коновальця, 144, 146.

Внаслідок події постраждало 8 підлітків (2004 та 2005 р.н.) з гуртожитку коледжу, яких госпіталізовано до лікарні (3 особи у важкому стані та 5 осіб у стані середнього ступеня важкості, загрози життю немає)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники обстежили будинки та прилеглі території, однак витоку природного газу не виявили. Також Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України провів заміри повітря, небезпечних речовин не виявлено.

Станом на 07:00 17 червня різкого запаху в повітрі невідомої речовини не відчувається", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Буковині 26 дітей постраждали від масового отруєння в дитсадку.