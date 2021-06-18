В окупованому Луганську вночі вибухнув газопровід
На газопроводі в окупованому Луганську в ніч на 18 червня стався вибух з подальшим загорянням
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Луганськгазу".
Внаслідок інциденту від подачі природного газу були тимчасово відключені 20 житлових будинків. Вранці вогонь вдалося погасити. Відновити подачу газу відключеним абонентам планується по завершенню робіт на об'єкті.
"Вночі 18 червня 2021 року на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння", - йдеться в повідомленні.
На цей час на місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів, причина вибуху встановлюється.
Нагадаємо, нещодавно на Волині через аварію без газу залишились мешканці п'яти сіл.
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