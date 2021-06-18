У місті на Буковині відключають водопостачання через паводок на Дністрі
У Хотині Чернівецької області з 19 червня можуть відключити водопостачання через сильний паводок на річці Дністер
Про це повідомляє Хотинська міськрада у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що відновлення водопостачання відбудеться "за сприятливих умов".
Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму затопило вулиці Ялти. У Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки - у місті ввели режим надзвичайної ситуації.
Раніше, 16 червня на Харківщині й Кіровоградщині підтопило 26 домогосподарств.
15 червня рятувальники попереджали про підйом води у річках Прут і Дністер.
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