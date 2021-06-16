На Харківщині й Кіровоградщині підтопило 26 домогосподарств

Фото: ДСНС

У середу, 16 червня, через сильні дощі підтопило два населених пункти в Харківській і Кіровоградській областях

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Зазначається, що були затоплені вулиці в селищі Дворічне Куп'янського району Харківської області. Там підтопленими виявилися 26 домогосподарств. Рятувальникам також довелося очищати дренажні системи.

Крім того, підтопило і місто Олександрія в Кіровоградській області. Тут затопило 11 дворів, з яких один - це приватний житловий будинок. Рятувальникам довелося відкачувати воду і також чистити дренажні системи.

Нагадаємо, що у Маріуполі збитки від аномальної стихії склали понад 50 млн грн.