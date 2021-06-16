20:46  16 червня
Уряд перерозподілив фінансування на оновлення міської інфраструктури
21:45  16 червня
На Харківщині й Кіровоградщині підтопило 26 домогосподарств
17:59  16 червня
Окупанти на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
16 червня 2021, 21:45 644

На Харківщині й Кіровоградщині підтопило 26 домогосподарств

16 червня 2021, 21:45 644
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У середу, 16 червня, через сильні дощі підтопило два населених пункти в Харківській і Кіровоградській областях

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Зазначається, що були затоплені вулиці в селищі Дворічне Куп'янського району Харківської області. Там підтопленими виявилися 26 домогосподарств. Рятувальникам також довелося очищати дренажні системи.

Крім того, підтопило і місто Олександрія в Кіровоградській області. Тут затопило 11 дворів, з яких один - це приватний житловий будинок. Рятувальникам довелося відкачувати воду і також чистити дренажні системи.

Нагадаємо, що у Маріуполі збитки від аномальної стихії склали понад 50 млн грн.

погода Україна Харків Кіровоградська область Дощі

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram