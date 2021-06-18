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18 июня 2021, 14:53 327

В городе на Буковине отключают водоснабжение из-за паводка на Днестре

18 июня 2021, 14:53 327
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Фото из открытых источников
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В Хотине Черновицкой области с 19 июня могут отключить водоснабжение из-за сильного паводка на реке Днестр

Об этом сообщает Хотинский горсовет в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что восстановление водоснабжения произойдет "при благоприятных условиях".

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму затопило улицы Ялты. В Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки - в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее, 16 июня на Харьковщине и Кировоградщине подтопило 26 домохозяйств.

15 июня спасатели предупреждали о подъеме воды в реках Прут и Днестр.

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