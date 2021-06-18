В городе на Буковине отключают водоснабжение из-за паводка на Днестре
В Хотине Черновицкой области с 19 июня могут отключить водоснабжение из-за сильного паводка на реке Днестр
Об этом сообщает Хотинский горсовет в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что восстановление водоснабжения произойдет "при благоприятных условиях".
Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму затопило улицы Ялты. В Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки - в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее, 16 июня на Харьковщине и Кировоградщине подтопило 26 домохозяйств.
15 июня спасатели предупреждали о подъеме воды в реках Прут и Днестр.
В Украине проведут государственный аудит водных ресурсов - ЗеленскийВсе новости »
07 июня 2021, 12:26На Днепропетровщине подтоплено более двух десятков домохозяйств - ГСЧС
03 июня 2021, 09:39На Буковине два села отключили от газа
14 мая 2021, 14:57
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту