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03 червня 2021, 09:39 204

На Дніпропетровщині підтоплено понад два десятки домогосподарств - ДСНС

03 червня 2021, 09:39 204
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Фото: Facebook
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У Дніпропетровській області через засмічення русла р. Гнила Киш та мережі водовідведення сталося підтоплення 23 приватних домогосподарств на 9 вулицях

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, в Центральному районі внаслідок сильних опадів піднявся рівень води в озері парку ім. Л. Глоби, що призвело до підтоплення території парку.

В Індустріальному районі сталося підтоплення проїзної частини по проспекту Миру на площі, орієнтовно, 1000 м², рівень води 30 см.

В місті Павлоград сталося часткове підтоплення п'яти вулиць на площі, орієнтовно, 950 м² та підтоплення одного приватного домоволодіння. До ліквідації події залучені працівники комунальних підприємств міста.

За інформацією "Обленерго" без електропостачання залишається 12 населених пунктів, з них 9 частково та 3200 абонентів у Дніпровському та Кам’янському районах.

Раніше повідомлялося, що через негоди в Україні було знеструмлено 108 населених пунктів у п'яти областях.

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