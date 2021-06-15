Рятувальники попереджають про підйом води у річках Прут і Дністер

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Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про зміну гідрологічної ситуації та її розвиток на водоймах країни

Про це повідомляється на сайті ДСНС, передає RegioNews.

За даними УкрГідрометцентру, ввечерi 15 та протягом доби 16 червня, у зв’язку з добiганням паводкової хвилi, очiкується продовження пiдйомiв рiвнiв води (над рівнями на 8 год 15 червня): на дiлянцi р. Прут Чернiвцi-держкордон на 0,3 - 0,8 м, на ділянці Дністра Нижнiв – Залiщики – 0,8-1,3 м, без негативних наслiдкiв, - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники додають, що ввечерi 15 червня на р. Прут біля м. Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води дощового паводку висотою 230-280 см над нулем поста (рівень води на 8 год 15 червня становив 211 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 520-670 м3/с, без негативних наслідків.

Окрім цього, ввечерi 15 та протягом доби 16 червня, у зв’язку з добiганням паводкової хвилi, очiкується продовження пiдйомiв рiвнiв води (над рівнями на 8 год 15 червня): на дiлянцi р. Прут Чернiвцi-держкордон на 0,3 - 0,8 м, на ділянці Дністра Нижнiв – Залiщики – 0,8-1,3 м, без негативних наслiдкiв.

Як повідомлялося, учора в Україні через негоду без світла залишились понад 60 населених пунктів. Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме поривів вітру та гроз, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Це призвело до знеструмлення 62 населених пунктів у 7 областях.

10 червня у Мелітополі через зливи підтопило будинки.