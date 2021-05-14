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14 травня 2021, 14:57 43

На Буковині два села відключили від газу

14 травня 2021, 14:57 43
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На відновлення пошкодженого газопроводу треба 9 млн грн
На відновлення пошкодженого газопроводу треба 9 млн грн
Фото АТ "Чернівцігаз"
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У Чернівецькій області припинено газопостачання до населених пунктів Банилів та Слобода-Банилів Вижницького району, оскільки газопровід став непридатний для експлуатації через повені.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Чернівцігаз", передає RegioNews.

Після завершення опалювального періоду АТ "Чернівцігаз" виконав додаткове обстеження стану тимчасово облаштованого переходу газопроводу, що проходить через річку Черемош. Фахівці виявили, що він став непридатний для подальшої експлуатації. Відбулась часткова розгерметизація газопроводу. Найперше через складні погодні умови протягом опалювального періоду. Пошкоджений перехід знаходиться у державній власності, для його відновлення необхідно майже 9 мільйонів гривень, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда офіційно звернувся до Міністерства енергетики України, голів Чернівецької ОДА та облради, Вижницької РДА, Банилівської та Вашківецької ОТГ.

Він наголосив на необхідності прикласти усі можливі зусилля щодо розв’язання питання виділення коштів та проведення робіт по відновленню переходу-газопроводу через річку Черемош. В іншому разі, без опалення можуть залишитися споживачі 6 населених пунктів, – повідомляють у компанії.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року Кабмін виділив кошти на відновлення пошкодженого паводком газопроводу на Буковині. Рішення про виділення 9 млн грн прийнято на засіданні уряду.

У квітні цього року глава "Оператора ГТС" повідомляв, що борг облгазів перед ГТС України досяг 10 млрд грн. За перший квартал 2021 року вони наростили борг на 8,7 мільярда грн.

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