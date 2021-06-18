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18 червня 2021, 13:20 34

В окупованому Криму затопило вулиці Ялти

18 червня 2021, 13:20 34
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Скріншот з відео
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У Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки - у місті ввели режим надзвичайної ситуації

Про це пише RegioNews, посилаючись на російське агентство ТАСС, яке цитує так звану голову міської адміністрації Яніну Павленко.

За її словами, проводиться евакуація жителів. Також оголошено збір одягу та взуття для постраждалих від підтоплень, розгорнуто три пункти обігріву.

Також перекрили проїзд в центр міста, який виявився підтоплений.

За словами Павленко, вода підійшла вже на п'ять метрів до будівлі адміністрації міста. Припинено руху всіх тролейбусів і частини автобусів.

Нагадаємо, 17 червня у Дніпрі через негоду затопило вулиці, автівки плавають у воді.

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