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07 червня 2021, 12:26 238

В Україні проведуть державний аудит водних ресурсів - Зеленський

07 червня 2021, 12:26 238
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський анонсував державний аудит усіх водних ресурсів України

Про це він заявив на форумі "Україна 30. Екологія" 7 червня, передає RegioNews.

Буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України. Підготовка до управління річковими басейнами. Побудовано 4 сучасні лабораторії і відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки", - розповів Зеленський.

За його словами, це питання обговорили під час останнього засідання Ради національної безпеки та оборони.

Також він анонсував аудит стану питної води України.

Раніше повідомлялось, що Зеленський оголосив про намір зробити з території Чорнобильської АЕС "зону відродження".

Володимир Зеленський вода аудит президент річка

 
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