У Чернігові вперше запрацює центр вакцинації
Центр масової вакцинації населення вперше відкриють у Чернігові 19 та 21 червня
Про це повідомили у Чернігівській ОДА, передає RegioNews.
Центр вакцинації працюватиме в Чернігові в актовому залі Деснянської районної ради (проспект Перемоги, 141).
Зробити щеплення проти коронавірусу зможуть усі охочі: ті, хто попередньо записався в ресурсі "Дія" чи на гарячій лінії МОЗ. Також можна потрапити на вакцинацію в режимі живої черги.
Пункт щеплення працюватиме з 9 ранку до 15 години дня.
З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію - до відкриття пункту вакцинації проти COVID-19 у Київському Міжнародному виставковому центрі зібралися сотні людей.