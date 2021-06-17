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17 червня 2021, 12:30 70

У Чернігові вперше запрацює центр вакцинації

17 червня 2021, 12:30 70
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Фото з відкритих джерел
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Центр масової вакцинації населення вперше відкриють у Чернігові 19 та 21 червня

Про це повідомили у Чернігівській ОДА, передає RegioNews.

Центр вакцинації працюватиме в Чернігові в актовому залі Деснянської районної ради (проспект Перемоги, 141).

Зробити щеплення проти коронавірусу зможуть усі охочі: ті, хто попередньо записався в ресурсі "Дія" чи на гарячій лінії МОЗ. Також можна потрапити на вакцинацію в режимі живої черги.

Пункт щеплення працюватиме з 9 ранку до 15 години дня.

З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію - до відкриття пункту вакцинації проти COVID-19 у Київському Міжнародному виставковому центрі зібралися сотні людей.

Також стало відомо, що у центрах масової вакцинації Києва, Дніпра та Одеси змінився графік роботи: деякі центри працюватимуть у четвер та п'ятницю, а інші у понеділок.

Також у ці вихідні на Закарпатті відкриють перший в області центр масової вакцинації.

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