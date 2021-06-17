В Чернигове впервые заработает центр вакцинации
Центр массовой вакцинации населения впервые откроют в Чернигове 19 и 21 июня
Об этом сообщили в Черниговской ОГА, передает RegioNews.
Центр вакцинации будет работать в Чернигове в актовом зале Деснянского районного совета (проспект Победы, 141).
Сделать прививку против коронавирусв смогут все желающие: те, кто предварительно записался в ресурсе "Дия" или на горячей линии Минздрава. Также можно попасть на вакцинацию в режиме живой очереди.
Пункт прививки будет работать с 9 утра до 15 часов дня.
С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Как сообщалось, сегодня в Киеве возле МВЦ образовалась огромная очередь на вакцинацию - до открытия пункта вакцинации против COVID-19 в Киевском Международном выставочном центре собрались сотни людей.