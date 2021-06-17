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17 июня 2021, 12:30 70

В Чернигове впервые заработает центр вакцинации

17 июня 2021, 12:30 70
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Фото из открытых источников
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Центр массовой вакцинации населения впервые откроют в Чернигове 19 и 21 июня

Об этом сообщили в Черниговской ОГА, передает RegioNews.

Центр вакцинации будет работать в Чернигове в актовом зале Деснянского районного совета (проспект Победы, 141).

Сделать прививку против коронавирусв смогут все желающие: те, кто предварительно записался в ресурсе "Дия" или на горячей линии Минздрава. Также можно попасть на вакцинацию в режиме живой очереди.

Пункт прививки будет работать с 9 утра до 15 часов дня.

С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Как сообщалось, сегодня в Киеве возле МВЦ образовалась огромная очередь на вакцинацию - до открытия пункта вакцинации против COVID-19 в Киевском Международном выставочном центре собрались сотни людей.

Также стало известно, что в центрах массовой вакцинации Киева, Днепра и Одессы изменился график работы: некоторые центры будут работать в четверг и пятницу, а другие в понедельник.

Также в эти выходные на Закарпатье откроют первый в области центр массовой вакцинации.

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